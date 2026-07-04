ЦАХАЛ ликвидировал вооруженного боевика в Ливане

Армия обороны Израиля отчиталась о боестолкновении на юге Ливана. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, военнослужащие обнаружили вооруженного террориста, действовавшего в зоне безопасности, и после идентификации угрозы открыли по нему огонь. В результате поисковых мероприятий боевик был ликвидирован, сообщили в армейском ведомстве.

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Инцидент произошел на фоне недавних дипломатических усилий по урегулированию конфликта между двумя странами. В конце июня Ливан и Израиль подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ предполагает сохранение за Израилем контроля над зоной безопасности на юге Ливана, а израильская сторона утверждает, что соглашение также предусматривает полное разоружение движения "Хезболлах" в Ливане.

Между тем, лидер "Хезболлах" Наим Касем уже высказался против подписанного документа, заявив, что соглашение не имеет силы, и назвав его потерей суверенитета для Ливана.

Ранее мы писали, что президент Ливана пообещал не отдавать ни пяди земли.