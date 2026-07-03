Новости СВО сегодня: ВСУ без связи и операция под Добропольем

В пятницу, 3 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении укрытий и роботов ВСУ на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удары по укрытиям под Константиновкой

Операторы беспилотников обнаружили группу украинских военных, которые отходили из Константиновки. Пехота пыталась укрыться в одном из зданий в пригородном поселке Алексеево-Дружковка, рассказали в Минобороны РФ.

Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам «Южной» группировки войск. Укрытие ВСУ было ликвидировано.

Операция под Добропольем

На добропольском направлении подразделения воздушной разведки ВС РФ заметили движение украинских роботов, сообщили в Минобороны. ВСУ использовали наземные роботизированные платформы для доставки грузов, боеприпасов и провианта на передовую.

Информацию передали операторам ударных FPV-дронов. Дежурные беспилотники вылетели на перехват и уничтожили наземные колесные комплексы.

Удар по базе дронов ВСУ

Разведывательные дроны группировки войск «Запад» засекли точку, откуда регулярно запускались украинские беспилотники. Точные координаты этого объекта были переданы на командный пункт артиллерийской бригады, рассказали в Минобороны России.

После этого расчет реактивной системы «Ураган» занял позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми снарядами. В результате пункт управления дронами был уничтожен, что помогло продвижению штурмовиков ВС РФ.

Срыв ротации на окраинах Красного Лимана

Операторы беспилотников ВС РФ применили новые типы ударных дронов, в том числе управляемые по оптоволокну, для контроля обстановки на окраине Красного Лимана. Это позволило вовремя заметить перемещение резервов ВСУ, заявили в Минобороны.

Камеры дронов зафиксировали серию прямых попаданий по колесной технике. Были уничтожены пикапы и квадроциклы, на которых украинские военные пытались провести ротацию личного состава и подвезти снабжение.

Уничтожение опорных пунктов в Запорожской области

В лесах Запорожской области воздушная разведка выявила замаскированную линию обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там находились укрепленные блиндажи, пулеметные гнезда и сеть ходов.

По позициям открыли огонь расчеты буксируемых орудий «Мста-Б». Укрытия ВСУ были разрушены.

Операция в Днепропетровской области

Российская разведка выявила операторов дронов и замаскированные узлы связи ВСУ в Днепропетровской области. Там же находились ретрансляторы, антенны и запасы оборудования, рассказали в Минобороны.

По целям нанесли комбинированный удар с использованием как небольших FPV-дронов, так и тяжелых аппаратов самолетного типа «Молния». Пункты управления были уничтожены, что снизило возможности ВСУ по ведению разведки с воздуха.

Подавление связи в Харьковской области

В Харьковской области операторы беспилотников ВС РФ обнаружили замаскированный полевой штаб ВСУ, сообщили в Минобороны. С этой точки украинские группы координировали свои действия по радиосвязи.

Пытаясь улучшить качество сигнала, украинские военные вынесли на открытые места мощные антенны, которые и стали ориентиром для ВС РФ. Объекты связи были сразу же атакованы и выведены из строя точечными ударами FPV-дронов.