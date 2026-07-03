Украина не приняла от Польши оставшиеся истребители МиГ-29 из за их технического состояния. По данным Onet, украинская сторона была готова забрать самолеты только после капитального ремонта и модернизации за счет Варшавы.

По информации издания, украинская делегация приезжала в Польшу для оценки 15 истребителей МиГ-29, которые еще находятся на вооружении польских ВВС. Эти самолеты много лет не проходили модернизацию, поскольку Польша постепенно заменяет их новой техникой, включая FA-50 и F-35.

Украинские специалисты, как пишет Onet, сочли машины значительно устаревшими и изношенными. Особые претензии вызвало состояние шасси. После осмотра Киев выразил готовность принять самолеты только при условии, что они пройдут капитальный ремонт и модернизацию на Военно-авиационном заводе № 2 в Быдгоще.

Ключевым спором стал вопрос оплаты. Ранее Украина уже ремонтировала и модернизировала свои МиГи на предприятиях в Быдгоще и оплачивала эти работы из собственного бюджета. На этот раз, по словам источника Onet, украинская сторона хотела, чтобы расходы взяло на себя польское правительство.

Для Минобороны Польши такое условие оказалось неприемлемым. Модернизация старых машин потребовала бы крупных затрат, а Киев, по оценке польской стороны, не предложил взамен равноценного решения. После отказа Варшавы оплачивать работы украинская сторона потеряла интерес к самолетам.

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Польские власти ранее связывали передачу МиГ-29 и с другим условием — обменом на украинские технологии беспилотников. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава представила Киеву конкретное предложение по дроновым технологиям, но Украина, по его словам, не выполнила договоренность.

При этом вопрос о судьбе самолетов окончательно не закрыт. Источники Onet утверждают, что Украина по-прежнему заинтересована в польских МиГ-29, если они будут приведены в пригодное состояние. Для ВСУ такие машины могли бы усилить авиацию, однако без ремонта и модернизации их практическая ценность ограничена.

Польша уже передавала Украине истребители МиГ-29. Оставшиеся машины для самой Варшавы теряют значение на фоне перехода на более современные самолеты, но их передача Киеву уперлась сразу в два вопроса: кто оплатит восстановление техники и получит ли Польша взамен доступ к украинским военным технологиям.