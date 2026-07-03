Власти Германии стремятся к войне с Россией, чтобы укрепить свою позицию во главе Евросоюза. Как сообщает News.ru, об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя информацию о том, что Берлин хочет усилить давление на Москву после атак по Украине.

По его словам, утверждение, что Германия хочет войны с Россией, неверное — конфликт не исключают лишь в высших эшелонах власти, тогда как простые немцы враждовать с россиянами не хотят.

«Но руководство видит себя сразу в нескольких ипостасях. Во-первых, оно считает прежних руководителей страны виновными за "дружбу с Россией". Во-вторых, Германия сегодня видит себя в роли главной защитницы и лидера Евросоюза, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что восточноевропейские государства и скандинавские страны призывают Германию взять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Они опасаются возможного ухода США из Европы и просят ФРГ заменить Штаты в роли гаранта безопасности против РФ.

Политолог добавил, что в немецких элитах в то же время сложилось представление о будущей архитектуре безопасности Европы, основанной на том, что Украина стала вечным фронтом против России. Однако Берлин действует под «скрытой режиссурой» Лондона.

«При этом немцы видят себя главными защитниками "высокой морали" — защитниками идей прав человека, свободы, демократии, гуманизма, международного права. Их, немцев, после Второй мировой войны в этом духе успешно "перевоспитали" англосаксы», — добавил Рар.

Он отметил, что немцы сейчас практически в одиночку финансируют конфликт на Украине, в том числе дронами и спутниковой связью. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чей рейтинг в Германии падает, пытается укрепить популярность, демонстрируя поддержку Киеву.