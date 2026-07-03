СМИ: атаки ВС России стали эффективнее по одной причине

Новые реактивные беспилотники улучшили российские атаки. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации говорится, что российские дроны проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. СМИ со ссылкой на украинские официальные лица отмечает, что РФ наносит удары с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты.

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