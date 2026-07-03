«Враг бежал, бросив коптеры»: штурмовики рассказали о взятии села Ровное

Российские военные в беседе с «Известиями» поделились деталями операции в запорожском селе Ровное. По данным Минобороны РФ, этот успех позволил группировке войск «Восток» усилить давление на ВСУ в районе Долинки.

В четверг, 2 июля, в Минобороны сообщили о взятии села Ровное. Российские штурмовики отметили, что продвижение к позициям ВСУ было крайне сложным. Украинские силы плотно контролировали все подходы к опорным пунктам.

«Выручала «зеленка»: идешь аккуратно, слушаешь небо, смотришь вниз», - заявил штурмовик с позывным «Дава».

По его словам, ВСУ пытались удержать рубежи и оперативно подвозили пехоту на бронетехнике. Однако российская воздушная разведка заранее выявляла точки высадки, после чего по указанным секторам наносились удары. В итоге во время зачистки украинские военные отступили, оставив на позициях технику.

«Враг бежал, бросив свои коптеры», - заключил штурмовик.

Другой участник операции, военный с позывным «Юрик» описал штурм сильного укрепления в самом поселке. Продвижение группы остановил пулеметный огонь из здания, к которому было невозможно подобраться ближе чем на 100 метров. Позицию удалось взять после привлечения тяжелых огневых средств.

Военные подчеркнули, что ключевую роль сыграло непрерывное прикрытие со стороны беспилотных расчетов. Дроны круглосуточно мониторили лесополосы, выявляли огневые точки ВСУ и корректировали безопасные маршруты для продвижения штурмовых групп. Взятие Ровного серьезно ухудшило тактическое положение украинских сил на этом участке.