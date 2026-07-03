«Террористическая сущность»: генерал назвал точку запуска дронов по Крыму

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что атаковавшие Крым беспилотники могли быть запущены из Одесской области и других причерноморских районов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В ночь на 3 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны РФ. Наряду с Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, дроны были перехвачены еще более чем в десяти российских регионах, включая Московскую, Тверскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

«Если касаться вопросов Крыма, то это дроны, которые могли запускаться из Одессы, это дроны причерноморского направления, Одесской области», - заявил Липовой.

Генерал-майор подчеркнул, что удары ВСУ по полуострову носят системный характер. Он заявил, что целями регулярно становятся объекты, которые не имеют отношения к военной сфере. По мнению военного, атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру напрямую связаны с неудачами украинской армии в зоне боевых действий.