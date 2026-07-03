Гвардейский корвет РФ напугал судно из Германии

Гвардейский корвет «Сообразительный» напугал немецкий корабль, отогнав его от нефтяного танкера в Балтийском море. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что корабль действовал так же отважно, как и его предки.

Об инциденте сообщало издание Iltalehti. Корвет отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K.

Дандыкин напомнил, что председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее говорил о том, что Россия вынуждена обращаться к военно-морскому флоту. Корветы, состоящие в составе Балтийского флота, сопровождают суда — это корабли второго ранга, которые обозначены как ближнего действия, но могут ходить далеко.

«Это серьезный корабль, которому вполне по зубам решать задачи на Балтике: конвоирование, экспортирование, сопровождение кораблей и так далее», — заявил эксперт.

Дандыкин добавил, что корвет «Сообразительный» не первый, носящий такое название. Во время Великой Отечественной войны эсминец «Сообразительный» оборонял Севастополь и не потерял ни одного человека из экипажа, а за свои героические действия был назван гвардейским. Позднее был большой противолодочный корабль «Сообразительный». Гвардейский корвет «Сообразительный», таким образом, продолжает работу своих предков.