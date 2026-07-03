Военный корреспондент Павел Кукушкин заявил, что украинские гарнизоны в Константиновке и Красном Лимане теряют управление и снабжение. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам военкора, в Константиновке единой обороны у ВСУ больше нет, существуют лишь отдельные очаги - на юго-западе, в центре и на северо-востоке. Все они блокированы, связи с тылом нет, прорваться к ним украинское командование не может, подчеркнул Кукушкин.

Военкор добавил, что попытка деблокады обернулась провалом: 28-я бригада ВСУ пыталась пробить коридор бронетехникой, но выдвижение засекли сразу. Два танка были уничтожены, пехота рассеяна. Кукушкин подчеркнул, что по скоплениям ВСУ работает авиация, применяются снаряды ФАБ-250 и ФАБ-500.

По данным военкора, дорога из города через Алексеево-Дружковку на Краматорск находится под полным огневым контролем российских сил. Техника там пройти не может, а солдаты ВСУ пытаются выходить пешком на рассвете или в сумерках, рассчитывая укрыться от тепловизоров дронов.

«Оставшийся в Константиновке противник обречен», - заявил Кукушкин.

Боекомплект и продовольствие у заблокированных сил заканчиваются, поэтому солдаты ВСУ в Константиновке все чаще сдаются в плен. Военкор считает, что солдаты понимают реальное положение слишком поздно, и вина за это лежит на их командовании, скрывающем истинную обстановку.

Снабжение окруженных сил теперь идёт только тяжёлыми гексакоптерами «Баба-Яга» - они везут немного воды и еды, но и эти вылеты часто перехватывают российские операторы дронов.

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Пока в Константиновке идёт зачистка, у Красного Лимана разворачивается еще один кризис ВСУ. Все переправы через Северский Донец уничтожены, снабжение украинских сил нарушено. Российские подразделения теснят ВСУ к западным окраинам города, обходя с флангов.

Кукушкин рассказал, что бои идут прямо в городской черте: с юго-запада давление идёт со стороны Дибровы, с севера - от Ставков, Яровой, Дробышево и Святогорска. Так формируется полуохват с северо-запада. Ситуация, по его словам, похожа на константиновскую, и развивается по тому же сценарию.

Военкор не исключил, что Красный Лиман может пасть даже раньше, чем завершится зачистка Константиновки. «Аргументы и факты» подчеркивают, что «петля на горловинах двух стратегических узлов обороны ВСУ затягивается синхронно».