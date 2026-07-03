Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по Брянску и Белгороду

ВСУ могли атаковать Брянскую и Белгородскую области из Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ бьют из приграничных территорий, в которых пока «обитают». Используют они в том числе дальнобойное оружие.

«Украинцы могли применить HIMARS для ударов по территории РФ. Они летят на 80 км. ВСУ, возможно, прячутся в лесах, на границе с Брянской областью», — добавил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что таким образом Киев мстит за провалы на фронте, особенно в ДНР и на запорожском направлении. Также Дандыкин не исключил, что ВСУ пытаются сорвать уборочную кампанию, для чего наносят удары по технике и фурам.