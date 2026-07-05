В России высказались о военной угрозе с востока

Япония пересматривает послевоенные ограничения, реформирует законодательство и структуру вооруженных сил, приближая их к американским стандартам, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

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Военный аналитик Алексей Леонков ранее заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе идет формирование некоего военного сообщества, подобного НАТО, которое, вероятнее всего, возглавит Япония.

«Создание космических сил, закупка ракет средней дальности и расширение полномочий армии — это не просто декларации, а конкретные шаги, которые фиксируются на уровне официальных заявлений Токио. Однако говорить о формировании полноценного аналога НАТО с Японией во главе пока рано: мы видим скорее создание гибкой сети союзов — AUKUS, QUAD, JAPHUS — а не единой жесткой структуры, подобной Североатлантическому альянсу», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что сам тренд — милитаризация и сближение японских ВС с американскими — носит стратегический характер и требует адекватного ответа. Россия уже выстраивает комплексную линию противодействия.

«На военно-техническом уровне это усиление Тихоокеанского флота, развертывание гиперзвуковых систем, таких как "Циркон", "Авангард", и возможное размещение ракет средней дальности в регионе в ответ на действия США и Японии. Одновременно Москва углубляет военное сотрудничество с Китаем и другими партнерами по ШОС и БРИКС, проводя совместные учения и патрулирования», — добавил Журавлев.

В конце июня ВС США и Японии отработали способы захвата и защиты спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю. Военнослужащие провели боевые стрельбы из винтовок и минометов по ряду целей на разных дистанциях.