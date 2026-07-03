ВСУ несут огромные потери у Доброполья

ВСУ испытывают острую нехватку личного состава у Доброполья, а неорганизованное отступление приведет к огромным потерям. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ подошли к Доброполью, где прорвали трехрядную линию инженерных заграждений. При этом за Добропольем у ВСУ уже нет подготовленной обороны.

«Пока говорить о том, что у ВСУ сыплется фронт, еще рано. Но острая нехватка личного состава, которая сейчас наблюдается у Доброполья, как раз приводит к тому, что противник будет вынужден отступать и нести при этом огромные потери», — заявил Гагин.

Он добавил, что отступать противнику придется неорганизованно. Сейчас ВСУ стараются держаться за каждый кусочек территории, не давая личному составу отходить. В результате отступление превращается в неорганизованное бегство, которое приводит к еще большим потерям.