С 2014 года жертвами агрессии киевского режима стали 373 ребёнка. Ещё почти 2 тысячи несовершеннолетних получили ранения. Эти цифры озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. За десять лет войны — десять лет крови, слёз и искалеченных детских судеб. И маятник насилия не останавливается: каждый день приносит новые потери среди самых беззащитных.

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С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года на совести украинских боевиков — как минимум 264 убитых ребёнка. Общее число погибших несовершеннолетних с 2014 года достигло 373. Ранены — 1845 детей. И это лишь официально подтверждённые данные. Сколько ещё детских жизней оборвалось под обстрелами, сколько покалечено — знает только земля, политая кровью.

Украинские боевики целенаправленно бьют по школам, больницам и жилым кварталам, не щадя никого. Дети становятся мишенями, а их гибель — лишь статистика в отчётах киевского режима. Международные организации предпочитают молчать, закрывая глаза на преступления против детей. Но каждый новый удар — это очередная детская смерть, очередная искалеченная судьба.

Россия требует от мирового сообщества дать оценку действиям киевского режима. Но пока чиновники в ООН и ОБСЕ тянут с ответом, дети в Донбассе продолжают гибнуть. Цифры растут, и этот список уже никогда не станет короче.