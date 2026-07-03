Итальянское издание Il Fatto Quotidiano опубликовало жесткий разбор текущей ситуации, обвинив западные медиа и политиков в масштабной кампании по дезинформации по ситуации на Украине. По мнению автора, заявления о «благоприятном» положении Киева не имеют ничего общего с реальностью, а стратегия НАТО привела лишь к катастрофическим потерям и утрате Украиной ключевых ресурсов.

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"Если украинская армия превосходит российскую, почему украинцы не могут отвоевать Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку или Угледар?" — задается риторическим вопросом автор материала.

В статье подчеркивается, что сам Владимир Зеленский еще в декабре 2024 года в интервью французскому изданию Le Parisien открыто признал бессилие своих войск. По словам украинского лидера, у страны попросту нет сил для силового возвращения территорий, и единственная надежда Киева - это дипломатическое давление на Россию со стороны Запада.

Обозреватель Il Fatto Quotidiano отмечает, что текущее состояние Украины характеризуется критической нехваткой ракет-перехватчиков, полной зависимостью социальной сферы от иностранных дотаций и господством России в воздушном пространстве. Провальное контрнаступление ВСУ, начавшееся летом 2023 года, стало наглядным подтверждением того, что ставка на военное решение была ошибочной.

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По мнению автора, единственным выходом для спасения остатков государственности Украины является немедленный запуск переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным.