Европейская страна может руководить атаками дронов ВСУ по РФ

Великобритания занимается координацией поставок и сборок дронов для ВСУ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его словам, в последних налетах были задействованы две основные модели: АН-196 «Лютый», а также FP-1 — комплекс украинской компании Firepoint, которая развивает технологию вместе с партнерами из стран НАТО. Завод по выпуску «Лютого» находится в Польше, а цеха по изготовлению комплектующих для FP-1 разбросаны по всем странам альянса.

«Координацией всех поставок и сборок занимается Объединенный ситуационный центр в Великобритании. Это публиковалось в СМИ», — заявил Кондратьев.

Эксперт также отметил, что ключевой особенностью запусков БПЛА по территории России является высокая мобильность стартовых групп. ВСУ используют специальные фуры с установленными катапультами, на которые ставят дроны. Уже после ему дается полетное задание, прогревается двигатель, и происходит старт с использованием небольшого ракетного ускорителя.