Их принимают за ракеты: как новые дроны РФ ломают украинскую ПВО

Британский Telegraph сообщает, что новые российские реактивные беспилотники значительно повысили эффективность атак. Их скорость настолько высока, что дроны визуально неотличимы от ракет.

По данным издания, украинские официальные лица заявляют: РФ намеренно использует эти БПЛА для перегрузки системы ПВО. Цель — вынудить Киев расходовать дорогие перехватчики на дроны, создавая пробелы для баллистических и крылатых ракет.

Отмечается, что российское ноу-хау обесценило многие средства украинской ПВО. Новые модели беспилотников значительно опережают украинские дроны-перехватчики, на которые больше нельзя полагаться, как и на мобильные огневые группы.

Ранее сообщалось, что за ночь над РФ сбили 155 украинских беспилотников.