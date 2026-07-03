Мощнейший удар ВС РФ: жесткий приказ Путина и прорыв на фронте

Мощнейший удар ВС РФ по Киеву стал предупреждением европейцам. Как сообщает «Царьград», российские войска тем временем продолжают прорываться на фронте, все больше приближаясь к Славянску и Краматорску.

Жесткий приказ Путина

Ракетный удар по Киеву, который начался в ночь на 2 июля и закончился только днем, стал самым массовым за все время конфликта. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Основными целями стали объекты украинского ВПК. В их числе предприятия, которые занимаются выпуском систем управления для ракет, собирают и разрабатывают ударные беспилотники и летательные аппараты, модернизируют боевую технику, выпускают комплексы РЭБ и прочее.

Кадры с уличных камер показывают, что ракеты украинской ПВО влетали прямо в здания в Киеве. По некоторой информации, ВСУ сознательно минировали многоэтажки.

«Не перестану повторять, что многоэтажки взрывают сами ради создания жалостливой картинки с целью выклянчивания новых вооружений, а главное — увеличения финансирования», — заявил военный блогер Alex Parker Returns.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о результатах удара Владимиру Путину. При этом, по словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, произошедшее было не просто приказом главы государства о массированном ударе, а четким сигналом европейцам — заморозки по линии боевого соприкосновения не будет, как и завершения конфликта не на российских условиях.

Прорыв ВС РФ

Тем временем поступила информация, что бойцы группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Пискуновка на славянско-краматорском направлении. Военный обозреватель Юрий Подоляка объяснил, что это важное, пусть и небольшое село.

«Его занятие позволит резко осложнить действия противника севернее реки Северский Донец. А еще это важный участок (поросший деревьями) по дороге к Николаевке, которую надо занять перед штурмом Славянска, который, таким образом, становится все ближе и ближе», — заявил он.

Одним из самых значительных и неожиданных успехов на Донецком фронте стал прорыв на Лиманском участке. Как заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев, если тенденция сохранится, то город и район будут освобождены уже в ближайшее время.

Другие успехи на славянском направлении — там были «дожаты» высоты западнее села Кривые Луки, взята Рай-Александровка и Юрковка. Ряд украинских военных и экспертов подтверждают ВС РФ заход в Николаевку, которая по сути является пригородом Славянска.

На краматорском направлении бойцы закрепились за каналом, создав там прочный плацдарм для дальнейшего наступления. До аэропорта Краматорска осталось всего 8-9 км.

Есть также и активизация российских военных на добропольском направлении, в том числе заход в Доброполье. По другим данным, начались бои за город. По итогу за месяц на Донецком фронте ВС РФ взяли десять населенных пунктов, более 128 квадратных километров.

«За один летний месяц этого года русская армия добилась на центральных направлениях фронта большего продвижения, чем за весь предыдущий год. Это свидетельствует как о возросшей концентрации русских усилий, так и о значительном ослаблении ВСУ, которые не в состоянии удерживать даже наиболее подготовленные участки фронта», — заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

Однако общая тенденция продвижение оказалась ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Дегтярев поясняет, что в прошлом году ВС РФ двигались в основном по полям и штурмовали за май-июнь лишь один город — Часов Яр. Сейчас таких участков больше. Кроме того, свое влияние внесло отключение Starlink, которое не стало катастрофой, но все же сказалось на темпах.