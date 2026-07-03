Российский БПЛА впервые долетел от Сахалина до Курил

Впервые в истории беспилотник совершил полет между Сахалином и островом Кунашир на Курилах. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в мессенджере MAX.

"Это огромный успех, друзья! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании "Аврора". Новейшая разработка – система связи и навигации "Геокосмос" – испытывается именно на нашей земле", – написал он.

По его словам, "Аврора – БАС" еще в 2025 году осуществила межрегиональный перелет из аэропорта Охи в Николаевск-на-Амуре. В этот раз дистанция составила 420 километров. Глава региона пообещал, что после тестирования технологию будут внедрять по всему Дальнему Востоку.

Перелет беспилотника с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире отнял пять часов.

"Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации", – отметил генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрика.

Он добавил, что БПЛА на протяжении всего маршрута контролировали управление воздушного движения и специальные службы авиакомпании.

Пресс-служба главы региона раскрыла, что в Сахалинской области внедрены 75 сценариев применения дронов. В частности, они помогают следить за заторами на реках и лесными пожарами, искать людей, охранять нерестилища лосося, бороться со стихийными свалками и контролировать состояние инфраструктуры.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что систему искусственного интеллекта интегрируют в ПВО. Результаты работы появятся к ноябрю. По его словам, ИИ также применяют в российских дронах для навигации, распознавания образов и автозахвата целей.