Украина размещает заводы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе, чтобы они не подвергались ударам со стороны России. Об этом ТАСС сообщила активистка Салли Райски из Финляндии, переехавшая в Россию.

По ее словам, Киев ищет безопасную территорию для производства дронов и старается строить все предприятия на европейской территории, потому что понимает, что они являются военными целями для России.

При этом Райски отметила, что все в Европе, включая Латвию, объявившую о строительстве совместного с Киевом предприятия, понимают, что Украина является «самой коррумпированной страной на данный момент».

«Латвия — правительство и участники этих заводов — теперь также могут поучаствовать в этом процессе», — добавила она.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству дронов на границе с Россией и Белоруссией.