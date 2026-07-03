Нидерланды потратят миллионы евро на единое ПО для дронов

Министерство обороны Нидерландов заключило трёхлетнее партнёрство с голландской оборонной технологической компанией Intelic. Стороны объявили о совместной разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов, сообщает Reuters.

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Целью проекта является создание единой программной платформы, которая позволит беспилотным системам от разных производителей работать вместе.

Заместитель министра обороны Дерк Босвейк позже заявил, что «Украина учит тому, что программное обеспечение имеет огромное значение».

Партнёрство будет основано на платформе управления и контроля NEXUS от Intelic. По словам компании, она используется на поле боя на Украине с прошлого года. Издание отмечает, что в Европе насчитывается более 700 производителей дронов, и задача состоит уже не в оборудовании, а в совместимости систем.