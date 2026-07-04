Украинские пограничники из 11-го пограничного отряда оказались в окружении и отрезанными от снабжения в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

Бойцы одиннадцатого пограничного отряда Вооруженных сил Украины попали в окружение в Харьковской области, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом агентству подтвердили представители силовых структур.

«Родственники украинских пограничников из 11-го пограничного отряда массово жалуются в украинских соцсетях на то, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области», – рассказали силовики.

Населенный пункт Белый Колодезь располагается в Волчанском районе. Он играет роль ключевого логистического узла для снабжения украинской группировки восточнее Волчанска. Утрата контроля над поселком перережет пути сообщения для ВСУ, нарушит доставку провизии и боеприпасов, а также серьезно осложнит переброску резервов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские боевики понесли большие потери при обороне поселка Белый Колодезь.

Несколькими днями ранее подразделения российской группировки «Север» нанесли поражение живой силе противника около этого населенного пункта.