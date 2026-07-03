Украина размещает производство беспилотников в странах Европы, чтобы укрыть их от российских ударов. Такое мнение ТАСС высказала переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.

Ранее Латвия анонсировала строительство совместного с Украиной предприятия по производству беспилотников.

"Украина сейчас старается все цеха, заводы и фабрики строить именно на территории Евросоюза, потому что понимает, что Россия бьет только по военным целям. Поэтому Украина ищет более безопасную территорию для производства БПЛА", - сказала она.

Салли подчеркнула, что литовские власти, начиная совместное предприятие с украинской стороной, знают - как и все в Европе, - что имеют дело с "самой коррумпированной страной на данный момент". "Латвия - правительство и участники этих заводов - теперь также могут поучаствовать в этом процессе", - добавила собеседник агентства.

Как ранее сообщили в Минобороны России, филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по РФ, расположены в городах восьми стран Европы, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал этот документ списком потенциальных целей для ВС РФ.

Райски с 2014 года активно поддерживает Россию в соцсетях, из-за чего столкнулась с общественным давлением в Финляндии и потеряла работу в сфере IT. В 2025 году она переехала в Россию, где получила временное убежище.