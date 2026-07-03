Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь со 2 на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявление с таким содержанием после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило Министерство обороны (МО) России, его приводит РИА Новости.

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Как сообщили в МО, атаке подверглись 11 российских регионов, среди которых Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Кроме того, БПЛА были сбиты и над акваториями Черного и Азовского морей. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле после атаки ВСУ в сообщении Минобороны не говорится.

Днем ранее, в ночь с 1 на 2 июля, над Россией сбили более 300 дронов ВСУ. Под удар попали 19 регионов.