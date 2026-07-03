Газета Telegraph пишет, что новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты, движущиеся с высокой скоростью и напоминающие ракеты, сделали атаки Москвы более эффективными.

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По данным украинских официальных лиц, Россия использует их для перегрузки украинской противовоздушной обороны, вынуждая Киев расходовать ценные перехватчики и создавая бреши для баллистических и крылатых ракет.

Издание отмечает, что новые модели дронов значительно опережают украинские беспилотники ПВО, что делает мобильные огневые группы и дроны-перехватчики ненадёжными, заставляя Украину полагаться на ракеты.

В США восхитились наступлением российских войск в зоне СВО

Аналитики утверждают, что это повышает эффективность российских ракетных залпов.

Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили четыре роботизированных комплекса ВСУ у Константиновки.