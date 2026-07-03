Крупнейшую закупку самолётов для радиоразведки на границе с РФ готовит НАТО

НАТО планирует заменить устаревающий парк американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на шведские самолеты Saab GlobalEye. Решение должно быть объявлено на саммите альянса в Анкаре 7–8 июля и станет одним из практических шагов по усилению военной инфраструктуры НАТО на фоне украинского кризиса.

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По данным Reuters, о подготовке закупки сообщили четыре источника, знакомые с обсуждением. Представитель НАТО подтвердил, что решение о замене AWACS будет объявлено на саммите, но не раскрыл детали. Шведская компания-производитель от комментариев отказалась.

Сейчас флот НАТО включает 14 самолетов AWACS с характерными радиолокационными куполами. Они базируются на авиабазе Гайленкирхен в Германии и используются альянсом с 1982 года. После начала конфликта на Украине эти самолеты играют заметную роль в миссиях наблюдения на восточном фланге НАТО.

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GlobalEye построен на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500 и предназначен для обнаружения и сопровождения угроз в воздухе, на земле и на море. По данным источников агентства, Гайленкирхен в перспективе может стать базой крупнейшего в мире парка таких самолетов. Количество машин пока не раскрывается; один из собеседников заявил, что итоговый объем закупки может зависеть от выбора версии с возможностью дозаправки в воздухе.

Решение укладывается в линию НАТО на усиление разведывательных и командных возможностей рядом с Россией. Для альянса такие самолеты важны не как ударное средство, а как элемент общей системы обнаружения, целеуказания и управления авиацией, кораблями и наземными центрами.

Покупка шведских самолетов может вызвать политическое раздражение в США. Президент Дональд Трамп ранее призывал союзников покупать больше американского вооружения и критиковал Европу за зависимость от Вашингтона в сфере безопасности. При этом сама замена AWACS стала необходимой после того, как НАТО в 2025 году отказалась от плана приобрести Boeing E-7 Wedgetail на фоне пересмотра соответствующей программы Пентагоном.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ рассматривает как угрозу безопасности. Практический эффект нового решения альянса будет зависеть от сроков контракта, количества самолетов и того, какие миссии GlobalEye получит после ввода в строй.

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