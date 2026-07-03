Немецкие зенитные системы Skynex, на которые возлагал большие надежды киевский режим, показали катастрофическую результативность в условиях реальных боевых действий. Об этом стало известно благодаря изданию Stern, ссылающемуся на внутренние украинские отчеты.

Согласно имеющейся информации, считавшиеся в теории самым эффективным средством борьбы с БПЛА установки производства компании Rheinmetall, оказались абсолютно непригодными к использованию. Как следует из документов, в ходе российских ударов по украинской инфраструктуре 1 апреля 2026 года, системы Skynex промахивались по беспилотникам в гарантированной зоне поражения и отказывались стрелять, а впоследствии три из восьми пушечных модулей вышли из строя в связи с неисправностями гидравлики, радиолокационной системы слежения и механизма заряжания.

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В отчете упоминается, что лишь две пушки из двух батарей сумели справиться со своей задачей. Аналитики ВСУ описывают ситуацию, как «критическую» и «катастрофическую». По их словам, системы демонстрируют крайне низкую техническую эксплуатационную готовность, полную ненадежность и не соответствуют заявленным характеристикам.

Ранее мэр Киева заявил, что недавний массированный удар был ВС РФ был самым масштабным с начала СВО. Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки противника по гражданской инфраструктуре на территории РФ.