Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступление российских войск. Об этом высказался военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России «реально показывают силу» и «давят украинцев».

«Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим, где жили русскоязычные, которые считали себя русскими и не захотели уезжать. (...) Русские солдаты приходят и спасают этих людей», — восхитился он.

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Ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Риттер подчеркнул, что на этом фоне продвижение российских военных — единственное, что становится ясно.