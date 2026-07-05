Cилы РФ наступают на запад после освобождения Малиновки в ДНР

Российские бойцы после освобождения Малиновки в ДНР планомерно наступают на запад от поселения вдоль реки Беленькая, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Малиновки наши военнослужащие продолжили развивать успех в западном направлении. Сейчас идет активное продвижение вдоль береговой линии реки Беленькая. И первым населенным пунктом, который будет у наших военнослужащих на пути, это Першомарьевка", - сказал он.

Марочко уточнил, что украинская армия "не сильно укрепляла" Першомарьевку, что влияет на скорость наступления военных РФ на данном участке. "Также идет продвижение от Тихоновки по направлению Васютинского. И в целом уже можно говорить о том, что наши военнослужащие начали подготовительные мероприятия для освобождения данного населенного пункта", - отметил военный эксперт.

Об освобождении армией РФ Малиновки в ДНР в Минобороны России сообщили 30 июня.