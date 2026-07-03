Названа цель удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно атаковали рейсовый автобус в Брянской области на границе с Белоруссией, чтобы запугать жителей страны. Об этом ТАСС заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Я убежден, что атака, которую киевские фашисты совершили в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автобус Минск — Анапа, была намеренной и спланированной», — высказался он, напомнив, что атака стала уже второй за последнее время.

По мнению Кастюкевича, Киев провоцирует Минск, втягивая его в прямой конфликт. Кроме того, Украина пытается запугать жителей Белоруссии, угрожая расправой за попытку попасть на территорию РФ, считает он.

Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» днем 2 июля. В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей.