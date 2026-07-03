The Telegraph: правительство Стармера не знает, где брать деньги на войну

Западная пресса комментирует план британского правительства по повышению военных расходов. По данным Reuters, дополнительные инвестиции в вооружённые силы Великобритании должны стать наследием Кира Стармера, который покинет пост главы правительства, как только Лейбористская партия утвердит его преемника. НАТО приветствует повышение военных трат, передаёт Euronews. Между тем британские политики критикуют Стармера за многомиллиардную дыру в бюджете, заделывать которую придётся новому премьеру, сообщает BBC. Тем временем обозреватель The Guardian ставит под сомнение необходимость дополнительных трат на «оборону» и призывает не сокращать внутренние расходы из-за несуществующей «российской угрозы».

Кир Стармер, объявивший 22 июня о своём решении уйти с поста премьер-министра Великобритании, вновь оказался в фокусе внимания европейских СМИ, когда обнародовал новый план военных расходов. По оценкам ряда изданий, обещание дополнительных миллиардов на подготовку Великобритании к войне поставит его преемника в затруднительное положение.

Как пишет Reuters, уходящий глава правительства пообещал увеличить военный бюджет на £15 млрд. ($20 млрд.) с целью модернизации «истощённых вооружённых сил Великобритании». Инвестиционный план, публикация которого долго откладывалась, призван «подготовить (Великобританию. — RT) к войнам будущего и стать наследием (Стармера. — RT)», говорится в материале. Новостное агентство подчёркивает, что это, «скорее всего, последнее крупное заявление» Стармера в качестве премьера.

Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

«По словам некоторых критиков, план, которого ждали больше девяти месяцев, был слишком скудным и запоздалым, а правительственный документ, опубликованный после выступления, показал, что точный источник почти трети дополнительного финансирования не определён и должен быть найден преемником Стармера при разработке бюджета на 2026 год», — пишет Reuters.

В свою очередь Euronews обращает внимание на то, что более £5 млрд. из военного бюджета Великобритании будут потрачены на дроны и автономные системы. Отмечается, что Лондон «стремится обратить вспять годы упадка перед лицом всё более напористой России».

Портал напоминает, что в июне споры о военном бюджете стали причиной отставки двух британских министров.

«Отставки (министра обороны Джона. — RT) Хили и (министра вооружённых сил. — RT) Эла Карнса… были в числе тех ударов, которые побудили Стармера объявить… об уходе с поста», — говорится в материале.

Объявление Стармера об увеличении военных расходов Euronews связывает с многочисленными заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что странам НАТО следует больше денег тратить на оборону и меньше полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности.

«Трамп уже давно ставит под сомнение ценность военного альянса и жалуется, что Соединённые Штаты обеспечивают безопасность европейских стран, не выполняющих своих обязательств», — отмечается в статье.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже одобрил план Стармера как «хороший шаг» к выполнению обязательств стран альянса по оборонным расходам, сообщает Euronews.

«С более крепкой обороной Великобритании мы все в большей безопасности», — написал Рютте в соцсети X.

По данным новостного портала, военные расходы будут ключевым вопросом на саммите НАТО в Анкаре 7—8 июля. Ожидается, что участие в этом саммите станет «одним из последних действий (Стармера. — RT) на посту премьер-министра».

Ловушка для преемника

Тем временем британские политики критикуют план военных расходов как попытку Стармера любой ценой оставить след в истории или даже навредить своему преемнику.

Так, Euronews приводит слова теневого министра обороны, консерватора Джеймса Картлиджа: «Этот план просрочен почти на год и его спешно принимают только потому, что Кир Стармер отчаянно нуждается в наследии».

Либеральные демократы обвинили правительство в том, что из-за нехватки финансирования Великобритания будет «уязвима для ракетных атак», передаёт BBC. Сообщается, что с жёсткой критикой выступила также лидер Консервативной партии Кеми Баденок.

«Даже ограниченный план, о котором он (Стармер. — RT) объявил, полностью развалился, потому что он не нашёл на него денег: не хватает £5 млрд… Мы все знаем, что он оставляет этот бардак своему преемнику, так может ли он подтвердить, что член парламента от Мейкерфилда (вероятный преемник Стармера, Энди Бернэм. — RT) согласился покрыть дефицит?» — цитирует главу оппозиции BBC.

Ожидается, что именно Энди Бернэм, бывший мэр Большого Манчестера, недавно избранный в парламент, в ближайшее время возглавит новое лейбористское правительство.

Суть сложившейся ситуации британская газета The Guardian выразила в карикатуре: довольный Стармер со словами: «Без обид!» протягивает Бернэму гранату, на которой висит ярлык «оборонное финансирование».

Издание сообщает, что союзники Бернэма уже сравнивают план военных расходов с «неразорвавшейся бомбой».

Между тем, по данным The Telegraph, «чёрная дыра» в расходах на оборону оказалась «втрое больше», чем сообщалось изначально: в среду, 1 июля, аппарат премьера «не смог объяснить, откуда возьмутся остальные £10,3 млрд.».

«Это означает, что мистеру Бернэму придется… объявить о серии непопулярных сокращений расходов (на другие государственные программы. — RT) всего через несколько месяцев после того, как он займёт пост премьер-министра», — заключает газета.

Военный фанатизм

В то же время The Financial Times критикует план Стармера за «неэффективность»: по мнению автора статьи, глава правительства слишком много значения придаёт целевым показателям в ущерб «надлежащей защите Соединённого Королевства и его союзников».

«Оборонный истеблишмент Великобритании раздосадован, и, по-моему, совершенно справедливо, тем, что сменяющиеся руководители так и не смогли признать: мы уже воюем с Россией», — рассуждает автор статьи Стивен Буш.

Со своей стороны, обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс высказывает редкое для британской прессы мнение о том, что повышение трат на оборону — излишний шаг, поскольку никакой непосредственной угрозы для Великобритании не существует.

«Парламент, СМИ и аналитические центры едины во мнении, что увеличения военных расходов по-прежнему недостаточно. Но жертвовать внутренними проектами, чтобы оплатить их, непростительно», — пишет журналист.

Дженкинс недоумевает, почему к так называемой «обороне» относятся с почти религиозным трепетом, допуская лишь две точки зрения: «Согласно первой, Великобритания должна тратить на оборону больше, согласно второй — гораздо больше».

По словам автора статьи, заявления ЕС о том, что Россия намерена к 2029 году напасть на Европу, абсурдны и предназначены для того, чтобы убедить европейских налогоплательщиков раскошелиться.