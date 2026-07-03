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Израиль готов к войне: министр обороны угрожает Ирану

Московский Комсомолец

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна быть готова действовать самостоятельно против Ирана. Это заявление было сделано на фоне 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» в Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль готов к войне: министр обороны угрожает Ирану
© Global Look Press

В своем выступлении Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль больше не может позволить себе возвращаться к ситуации, когда враги страны укрепляются вдоль ее границ и представляют угрозу для израильских общин. Министр отметил, что безопасность страны находится на первом месте и что ЦАХАЛ должен быть готов к любым вызовам.

Кац также упомянул о военных успехах израильских сил в борьбе с угрозами, исходящими от ХАМАСа и других группировок. Его слова подчеркивают растущую напряженность в регионе и необходимость обеспечения безопасности Израиля.

Дополнительно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о существующих разногласиях между Иерусалимом и Вашингтоном касательно мирных соглашений с Ираном. Это указывает на то, что дипломатические усилия могут столкнуться с новыми препятствиями, учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все условия, которые выдвинул Вашингтон.