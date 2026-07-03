Израиль готов к войне: министр обороны угрожает Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна быть готова действовать самостоятельно против Ирана. Это заявление было сделано на фоне 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» в Израиль 7 октября 2023 года.

В своем выступлении Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль больше не может позволить себе возвращаться к ситуации, когда враги страны укрепляются вдоль ее границ и представляют угрозу для израильских общин. Министр отметил, что безопасность страны находится на первом месте и что ЦАХАЛ должен быть готов к любым вызовам.

Кац также упомянул о военных успехах израильских сил в борьбе с угрозами, исходящими от ХАМАСа и других группировок. Его слова подчеркивают растущую напряженность в регионе и необходимость обеспечения безопасности Израиля.

Дополнительно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о существующих разногласиях между Иерусалимом и Вашингтоном касательно мирных соглашений с Ираном. Это указывает на то, что дипломатические усилия могут столкнуться с новыми препятствиями, учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все условия, которые выдвинул Вашингтон.