Массированный удар России по Украине, нанесенный в ночь на 2 июля, стал серьезным шагом в вопросе уничтожения военного арсенала страны. Об этом пишет итальянская газета AntiDiplomatico.

«Цель этих ударов четко прослеживается: демонтировать производственный потенциал, который держит на плаву находящиеся на последнем издыхании ВСУ», — говорится в статье.

Издание также обратило внимание на разницу в том, как западные СМИ оценивают атаки России и Украины. Отмечается, что они замалчивают атаки Киева по мирным гражданам с целью посеять страх, при этом игнорируя тот факт, что Москва наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре и заводам по производству оружия.

«Разница между подходами Москвы и Киева заслуживает того, чтобы ее подчеркнуть. (..._ Эту разницу западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, тщательно скрывают и не показывают», — указывает AntiDiplomatico.

2 июля Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что это стало ответов на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака стала одной из самых массированных с начала конфликта.