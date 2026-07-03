Девять россиян госпитализировали из-за нового удара ВСУ по автобусу

В Луганской Народной Республике (ЛНР) госпитализировали девять пострадавших после удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Подробности рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает RT.

Как уточнил он, трое пациентов, попавших в больницу, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую помощь. Еще трое получили амбулаторную медицинскую помощь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 2 июля украинские войска атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения получили 12 мирных жителей, которые возвращались в этот момент с работы.