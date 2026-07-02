В ВСУ сделали признание после массированного удара России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сильную нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ним для защиты от атак с применением баллистических ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат, его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

«Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день... Сейчас что работает? Это либо пассивная защита — укрытия, защитные сооружения, либо активная защита — системы Patriot и, главное, ракеты к ним», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что Киеву крайне необходимы ракеты. Комментируя ночную массированную атаку России по Украине, он признал, что сбить баллистические ракеты получилось «не так, как хотелось бы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны Запада в невыполнении обещаний по поставке ракет. Он пожаловался, что Киеву приходится не только искать деньги на противобаллистические ракеты, но и прилагать усилия к тому, чтобы западные партнеры передали их Украине.