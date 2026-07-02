Минобороны выпустило заявление об атаке ВСУ на российские регионы

Силы и средства противовоздушной обороны 2 июля перехватили и уничтожили 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Подробности раскрыло Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, речь идет о летательных аппаратах самолетного типа. Их сбили над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей.

Кроме того, дроны уничтожены в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к мегаполису украинском беспилотнике. На месте падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.

В ночь с 1 на 2 июля более 300 дронов ВСУ сбили над Россией. Под удар попали 19 регионов.