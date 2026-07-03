Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.
Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.
В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.
В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.
Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.