Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

«Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал он.

В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.