В Нидерландах придумали способ защитить Украину

Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов призвал европейские власти ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Группировку предлагают наделить мандатом на использование военной силы против России в случае необходимости, отмечается в отчете совета.

«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите от вооруженных нападений», — указано в публикации.

Командующий такой группировкой должен быть наделен полномочиями для «немедленного реагирования, включая применение силы в случае необходимости». Авторы документа предлагают разработать правила применения силы в случае нарушения режима прекращения огня. В этой ситуации международный контингент выступит в роли «второго эшелона» после украинской армии.

Ранее лидеры Германии, Великобритании и Франции озвучили условия для достижения долгосрочного мира на Украине. В их числе оказались развертывание иностранного военного контингента на территории страны и разморозка российских активов после окончания конфликта.