Раскрыто число найденных в плену на Украине российских бойцов

В плену на Украине найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, передает ТАСС.

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По данным омбудсмена, на сегодняшний день удалось вернуть более тысячи плененных российских военных.

Всего по состоянию на 2026 год в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц.

Стало известно об обманах при обмене пленными с Украиной

26 июня Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Ранее стало известно, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен пленными.