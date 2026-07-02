Российский корвет отогнал корабль береговой охраны ФРГ от танкера на Балтике

Российский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Об этом сообщает издание Iltalehti.

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Инцидент произошел утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. В момент прохода танкера через пролив к нему приблизилось судно немецкой береговой охраны Bayreuth.

По словам наблюдавшего за инцидентом исследователя международной организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) Майка Мараренса, корвет «Сообразительный» не сопровождал Kira K с самого начала, а на высокой скорости пришел ему на помощь с востока и объявил по радио: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K». Мараренс отметил, что вместе с ним свидетелями произошедшего стали политики и представители СМИ.

В России ответили на требование Киева признать российские суда военными целями

Ранее сообщалось, что Украина попросила Международную морскую организацию признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. Речь шла о том, что перевозка энергоносителей, подпадающих под санкции, якобы способствует финансированию российской военной деятельности, поэтому такие суда не должны рассматриваться как обычные гражданские.