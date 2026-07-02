Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал критическую нехватку систем противовоздушной обороны Patriot и боекомплекта к ним. По словам представителя украинского командования, это создает серьезные угрозы для страны в условиях массированного применения баллистических снарядов.

«Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день. Сейчас что работает? Это либо пассивная защита — укрытия, защитные сооружения, либо активная защита — системы Patriot и, основное, ракеты к ним», — сообщил Юрий Игнат в интервью изданию «Страна.ua».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что любые поставки западного вооружения Киеву рассматриваются как прямое вмешательство в конфликт, делающее страны НАТО его участниками. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что военные грузы на территории Украины становятся законной целью для российских войск.

В Кремле также отмечали, что попытки Запада «накачать» Украину оружием ведут лишь к эскалации и не способствуют мирному решению проблемы.