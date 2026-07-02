Министр обороны Украины направил письма в десятки стран с одной просьбой

Министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем ПВО Patriot на фоне удара возмездия ВС РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве Украины.

В МО Украины заявили, что нынешних запасов и заключенных договоренностей недостаточно для защиты неба, и республике "крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot". В ведомстве утверждают, что "они есть на складах партнеров".

"Министр обороны Украины уже обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце – в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины", - говорится в заявлении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой "вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают" поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Если бы союзники Киева вовремя предоставляли то, что обещали, ситуация была бы другой, считает политик.