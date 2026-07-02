МАГАТЭ подтвердило повреждения в Энергодаре

МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, зафиксированы серьёзные повреждения. Об этом сообщается в заявлении агентства.

«Группа МАГАТЭ... подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодар», — сказано в публикации.

Уточняется, что пожарная часть играет важную роль в обеспечении готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции.

Ранее сообщалось, что экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на пожарную часть в Энергодаре.

ВСУ обстреливают Энергодар и подъездную дорогу к нему.

Дроны ВСУ заминировали подъездные дороги к Энергодару.