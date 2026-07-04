В Белгородской области из-за детонации FPV-дрона ВСУ пострадал человек

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Женщина получила осколочное ранение бедра из-за детонации FPV-дрона ВСУ в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщается в канале регионального оперштаба в "Максе".

Получившую осколочное ранение бедра женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки были повреждены грузовой автомобиль, а также окна частного дома, говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Новая Таволжанка из-за атаки дрона сгорел дом. В поселке Уразово Валуйского округа из-за удара БПЛА повреждены остекление частного дома, а также хозпостройка предприятия. В селе Красный Октябрь Белгородского округа от детонации FPV-дронов были повреждены два грузовых автомобиля, сообщил оперштаб, добавив, что информация о других последствиях атак ВСУ уточняется.