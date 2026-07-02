Разрушения и погибший: откуда ВСУ атаковали Нижегородскую область

Эксперт по дронам Максим Кондратьев считает, что атаковавшие Нижегородскую область дроны могли быть запущены из Сумской или Харьковской областей. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля над Россией уничтожили 327 дронов ВСУ, сообщали в Минобороны. Беспилотники были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

«Что касается Нижегородской области, максимально вероятной точкой старта являются Харьковская или Сумская области», - заявил Кондратьев.

Утром 2 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ПВО региона уничтожила 30 беспилотников. В результате атаки погиб мирный житель, несколько человек пострадали. Власти также зафиксировали «некритические повреждения» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.