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Разрушения и погибший: откуда ВСУ атаковали Нижегородскую область

Мария Иванова

Эксперт по дронам Максим Кондратьев считает, что атаковавшие Нижегородскую область дроны могли быть запущены из Сумской или Харьковской областей. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Разрушения и погибший: откуда ВСУ атаковали Нижегородскую область
© РИА Новости

Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля над Россией уничтожили 327 дронов ВСУ, сообщали в Минобороны. Беспилотники были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

«Что касается Нижегородской области, максимально вероятной точкой старта являются Харьковская или Сумская области», - заявил Кондратьев.

Утром 2 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ПВО региона уничтожила 30 беспилотников. В результате атаки погиб мирный житель, несколько человек пострадали. Власти также зафиксировали «некритические повреждения» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.