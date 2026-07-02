В Греции пригрозили Украине

Очередной возможный инцидент с украинским дроном в водах Греции может лишить Киев поддержки Афин. Об этом заявил советник премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Вован и Лексус говорили с греческим политиком от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

"Сейчас туристический сезон, увеличилось судоходство. Важно, конечно, понимать потребности войны на вашей стороне. Давайте приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов", - пояснил Докос.

"Он [министр обороны Украины] должен решить, стоит ли повреждение одного российского корабля потери поддержки Греции", - подчеркнул греческий политик. Он напомнил, что через несколько месяцев в Греции пройдут выборы. "И инцидент, который я затронул, создаст очень серьезные проблемы для греческого правительства. Наша реакция, если произойдет такой инцидент, будет очень резкой", - отметил он.

"Позвольте мне предостеречь тех, кто планирует такой акт. Это очень многолюдные воды. Любая проблема, любой инцидент, который также повлияет на морскую безопасность и туризм, вызовет значительные проблемы в наших двусторонних отношениях", - добавил Докос.

Советник греческого премьера по нацбезопасности признал, что Афины "понимают необходимость войны", но не хотят, чтобы она происходила на греческой территории. "Я думаю, это может вызвать очень серьезные и ненужный кризис между нашими странами", - заключил он.

Инцидент с катером

В мае телеканал Skai сообщил, что греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере близ острова Лефкада в Ионическом море. По разным данным местных СМИ, в дроне было от 100 до 300 кг взрывчатки, ее изъяли и уничтожили саперы. Адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос выразил мнение в интервью информационному порталу ieidiseis.gr, что обнаруженный украинский безэкипажный катер Magura V5 был готов для нанесения удара по судну.

В начале июня официальный представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что Афины направили Киеву протест из-за морского беспилотника со взрывчаткой.