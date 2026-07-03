Новый военный контингент: Франция и Италия укрепляют позиции в Ливане

Франция и Италия планируют развернуть военные силы на юге Ливана после завершения миссии временных миротворческих сил ООН (UNIFIL). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В Париже подтвердили, что в настоящее время продолжаются консультации по поводу развертывания многонациональных сил, которое будет осуществляться по просьбе властей Ливана и направлено на укрепление ливанской армии.

Инициатива, поддерживаемая США, предполагает создание нового военного контингента, который поможет обеспечить стабильность в регионе и предотвратить эскалацию конфликта. В 2026 году Совбез ООН принял резолюцию о завершении миссии UNIFIL, и вывод войск должен завершиться к 2027 году. Миссия была развернута в Ливане в 1978 году для контроля режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана, подчеркнув, что Израиль не отступит, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера страны и не будет разоружено шиитское движение "Хезболла".