Боец Кубань: ВСУ лишились шанса проводить ротации на транспорте в Константиновке

Российские бойцы уничтожают любую технику ВСУ, подъезжающую к Константиновке ДНР. Украинские военные лишены возможности снабжать свои подразделения и проводить ротацию на машинах, сообщил командир разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным Кубань.

"Они пытаются выходить, но мы им не даем. Попытки выхода у них больше похожи на бегство. Раньше какая-никакая у них организация была, машина заехала, выехала. Сейчас машинам мы не даем даже заехать. На данный момент они в пешем порядке пытаются выходить разрозненными группами. Ну вот буквально два дня назад или три дня назад была замечена группа эвакуации, может, ротация. Машина пыталась зайти, но мы ее остановили своими силами", - сказал Кубань.

Он добавил, что основная задача его подразделения - это уничтожение пунктов управления БПЛА противника, путей подвоза. За лето его подчиненные уничтожили порядка 20 единиц тяжелой техники, среди которых буксируемая артиллерия, системы залпового огня "Град", натовские системы. Недавно бойцы уничтожили РСЗО Vampire ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Подчиненные Кубани операторы БПЛА работают в том числе по целям в Славянске и Краматорске.