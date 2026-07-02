Командир разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск заявил, что БПЛА уже поражают цели в Краматорске и Славянске.

Как он отметил в видео Минобороны России, операторы БПЛА прекрасно понимают, что разрушение инфраструктуры того или иного населённого пункта — «кармы, скажем так, не придаёт».

«Но по-другому у нас варианта нет. То есть мы делаем так, как делаем на данный момент. Потому что если противник сидит в доме, чтобы его выкурить, то близко к нему не подойдёшь. Понятно, что в штыковую в данный момент сейчас никто не сражается. И для повышения живучести личного состава непосредственно приходится разрушать это здание, чтобы выкурить противника с того или иного объекта», — указал он.

Как отметил военнослужащий, сейчас украинские оккупанты отступают из константиновки в Алексеевку, Алексеево–Дружковку.

«В том направлении. У меня «борты» (БПЛА. — RT) уже залетали и в Краматорск и Славянск и там поражали цели. Потому что там они (боевики ВСУ. — RT), такое чувство, что совершенно не пуганные какие-то», — пояснил военный.

Кубань подчеркнул, что ВС России превосходят ВСУ и в силе, и в моральном духе, и в мотивации, и в обеспечении, и во всем остальном.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные завершают зачистку Константиновки от разрозненных остатков украинских оккупантов.