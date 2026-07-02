В четверг, 2 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении узлов управления и складов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Термобарический удар

Расчет ударного беспилотника «Молния-2» ликвидировал опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны. Операцию провело соединение радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Позиции в лесу обнаружили операторы разведывательных дронов.

Для атаки военные использовали термобарические боеприпасы. Такие заряды эффективно поражают цели даже внутри защищенных бетонных укреплений и глубоких блиндажей. Несмотря на радиоэлектронную борьбу ВСУ, аппараты точно поразили объект вместе с техникой.

Операция под Красным Лиманом

Оператор разведывательного беспилотника «Суперкам» помог артиллеристам уничтожить узел управления ударными дронами ВСУ, сообщили в Минобороны. Замаскированный объект был обнаружен во время воздушного мониторинга территории.

Координаты цели сразу же передали расчетам самоходных артиллерийских установок большой мощности. В процессе стрельбы экипаж БПЛА в реальном времени корректировал огонь, помогая наводить орудия, и зафиксировал точное попадание по объекту.

Уничтожение склада ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по складу дронов украинских войск. Объект находился в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны РФ.

Для поражения цели летчики использовали авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. После уничтожения склада самолет благополучно вернулся на базу.

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Поражение узлов связи в Запорожской области

Российская артиллерия уничтожила несколько пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Исходные позиции, где велась подготовка и запуски дронов, выявила воздушная разведка группировки «Восток».

Информацию передали расчетам буксируемых гаубиц Д-30, которые оперативно нанесли удары. Взаимодействие между артиллеристами и операторами БПЛА координировалось через современные отечественные системы связи, подчеркнули военные.

Операция в Харьковской области

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили 120-миллиметровый миномет, прикрывавший украинскую пехоту. Огневую позицию вычислили в ходе разведки на территории Харьковской области, рассказали в Минобороны России.

Для удара использовались FPV-дроны. Прямые попадания по замаскированной точке зафиксировали средства объективного контроля. Видеотрансляция поражения передавалась на командный пункт в режиме реального времени.

Удары по стартовым площадкам дронов

Российские военные выявили и ликвидировали станции управления полетами и площадки для запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Позиции были атакованы с помощью ударных FPV-дронов и аппаратов «Молния».

Для оперативного управления и передачи данных на командные пункты военные развернули спутниковые антенны и оптоволоконные линии связи. Это позволило наладить бесперебойный обмен информацией и транслировать результаты ударов в прямом эфире.