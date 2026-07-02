Рекордная дальность удара: откуда ВСУ могли атаковать Курганскую область

Курганская область могла быть атакована либо экспериментальными дронами с Украины, либо мог быть реализован сценарий «паутина» с территории Казахстана. Об этом рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее в Курганской области был объявлен режим «Беспилотная опасность», работали сирены гражданской обороны.

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев обратил внимание на то, что расстояние от Украины до Кургана превышает 2000 километров, и ранее такая дальность считалась предельной для украинских беспилотников, однако сейчас ситуация меняется.

«Представители компании Firepoint, которые производят дроны для Киева, неоднократно заявляли, что у них есть экспериментальные аппараты, способные лететь на 3000 километров», — пояснил он.

Таким образом, по мнению эксперта, могли быть использованы модернизированные дроны с дальностью 2000 км, либо новые экспериментальные образцы, которые «летели либо над территорией России, либо используя воздушное пространство Казахстана, потому что у этой страны нет средств обнаружения и противодействия беспилотникам».

Он также не исключил реализацию сценария «паутина», то есть сборки украинскими агентами БПЛА в Казахстане, а затем запуска с арендованный фур в приграничье.

«Казахстан, в отличие от России, не находится под надзором стран по вопросам импорта запчастей для БПЛА. Их таможенные органы не умеют работать с такими грузами, поэтому завезти туда электронику и двигатели гораздо проще. Собрать аппараты можно в арендованных цехах, загрузить в фуры и вывезти на границу с Курганской областью», — констатировал Кондратьев.

В Кургане собирают мобильные огневые группы против беспилотников

Напомним, что в 2025 году накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. Для атаки использовались в том числе и дроны, которые были замаскированы в грузовиках. Их спрятали в контейнерах, установив фальшивый потолок, после активации они вылетели непосредственно из машин. В Киеве заявили, что была проведена операция «Паутина», целью которой стали самолеты стратегической авиации России.